Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni görev tanımı nedir, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ne iş yapar, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilişim Teknolojileri Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere bilişim teknolojileri alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni maaşı ortalama aylık 7.700 - TL’dir. En düşük Bilişim Teknolojileri Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ne İş Yapar?

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere bilişim teknolojileri alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,

e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2321.04 olarak belirlenmiştir

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