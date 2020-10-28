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Bin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Batman ve Diyarbakır'da bin 451 personelin katılımıyla “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" nun başlatıldığını duyurdu.

Bin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

Kış aylarının yaklaşması üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, terör örgütünün barınma arayışını ortadan kaldırmak ve terör örgütünün tamamen bitirmek maksadıyla Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu  operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor.

Bin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

YILDIRIM OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 74 işbirlikçi yakalanırken, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladıBin 451personel katılıyor! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

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Tayfun Altuntaş
Editör


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