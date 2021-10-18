Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı görev tanımı nedir, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı ne iş yapar, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Tanımı;

Bireysel ve ticari klima sistemlerinin satış sonrasında, keşif ve fizibilite çalışmalarını kontrol eden, klima sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini gerçekleştiren, aynı zamanda bu sistemlerin bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini yürüten sektörde göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Maaşları

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Ne İş Yapar?

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek,

d) Yapılmış keşfi, fizibiliteyi ve verilen klima sistemini kontrol etmek,

e) Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek,

f) Klimayı devreye almak,

g) Klimanın müşteriye teslim işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek,

i) Cihaz arızasını yerinde tespit etmek,

j) Onarım yerinin mekânda veya atölyede olacağını tespit etmek,

k) Müşterinin isteği ve onayı doğrultusunda yedek parça temini, onarım, parça değişim işlemlerini yapmak,

l) Performans testi yapmak,

m) Tespit doğrultusunda arıza tespit formu hazırlamak ve müşteriye iletmek,

n) Klima arıza tespit ve onarım işlemlerini yapmak,

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı mesleğinin meslek kodu 7127.09 olarak belirlenmiştir



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