Bisküvi İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bisküvi İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Bisküvi İmalat İşçisi ne iş yapar, Bisküvi İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bisküvi İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bisküvi İmalat İşçisi Tanımı;

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Bisküvi İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bisküvi İmalat İşçisi Maaşları

Bisküvi İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bisküvi İmalat İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bisküvi İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.25

Meslek Adı :

Bisküvi İmalat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzey

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde üretimin hamur yapma, şekil verme, pişirme, soğutma, ambalajlama vb. aşamalarında çalışabilme bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bisküvi İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı bölümde kullanılan makineleri çalıştırmak,

b) Makinelerin çalışmasına nezaret etmek,

c) Makinelerin basit ayarlarını yapmak, gördüğü aksaklıklara müdahale etmek,

d) Mikserlerin iç ve dış temizliğini yapmak,

e) Kullandığı makinelerin ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

f) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

g) Kendisinden sonraki işçiye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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