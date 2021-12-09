Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) görev tanımı nedir, Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) ne iş yapar, Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

Haddelenmekte olan metal çeliklere istenilen şekli ve kalınlığı veren soğuk haddehanenin gerdirme kumandalarını çalıştıran kişidir.

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Ne İş Yapar?

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş programlarını veya haddeleme kartlarını incelemek,

b) İş programlarında veya kartlarda belirtilen ölçülere göre ölçme aletini ayarlamak ve metal şerit üzerine yerleştirmek,

c) Sıyırma kumandaları yardımıyla şerit bobinini çıkış sarıcısından ayırmak,

d) Gerdirme kumandalarını çalıştırmak,

e) Haddeleme işlemine nezaret etmek,

f) Kalınlık göstergelerini kontrol etmek,

g) Gerilimi, vida basıncını ve kılavuzları ayarlamak,

h) Meydana gelen aksaklıkları gidermek,

i) Hurda şeritleri temizlemek,

j) Takılı bulunan merdaneleri değiştirebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Meslek Ana Grubu

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğinin meslek kodu 8121.12 olarak belirlenmiştir

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