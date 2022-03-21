Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri görev tanımı nedir, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri ne iş yapar, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Tanımı;

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Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Maaşları

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.29

Meslek Adı :

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkisel ürünlerin hasadından sonra bu ürünlerin, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlaması işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hasat sonrası muhafaza edilecek ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza, depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanmak,

b) Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak ve ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlamak,

c) Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek mücadele etmek,

d) Depolardan pazarlanacak bitkisel ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygulamak,

e) Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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