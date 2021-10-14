Biyomedikal Cihaz Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Biyomedikal Cihaz Teknikeri görev tanımı nedir, Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapar, Biyomedikal Cihaz Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyomedikal Cihaz Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Tanımı;

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyomedikal Cihaz Teknikeri Maaşları

Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşı ortalama aylık 4.850 - TL’dir. En düşük Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyomedikal Cihaz Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne İş Yapar?

Biyomedikal Cihaz Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazları şemalara uygun olarak yerlerine monte etmek,

b) Aletlerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığını ilgililere göstermek,

c) Aletlerin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Biyomedikal Cihaz Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3211.05 olarak belirlenmiştir



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