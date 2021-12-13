Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni görev tanımı nedir, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni ne iş yapar, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Tanımı;

Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere biyomedikal cihaz teknolojileri alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Maaşları

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni maaşı ortalama aylık 6.800 - TL’dir. En düşük Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Ne İş Yapar?

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,

e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri 1

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2321.05 olarak belirlenmiştir

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