Biyomedikal Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Biyomedikal Mühendisi görev tanımı nedir, Biyomedikal Mühendisi ne iş yapar, Biyomedikal Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biyomedikal Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biyomedikal Mühendisi Tanımı;

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Biyomedikal Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Biyomedikal Mühendisi Maaşları

Biyomedikal Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Biyomedikal Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyomedikal Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Biyomedikal Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar?

Biyomedikal Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlamak,

b) Sistemlerin bağlantılarını yapmak,

c) Sistemleri çalıştırmak,

d) Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

e) Üretim aşamasında kalite kontrol yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyomedikal Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Biyomedikal Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Biyomedikal Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2149.07 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Biyomedikal Mühendisi maaşlarına ek sizlerde Biyomedikal Mühendisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?