Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2022 Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Maaşları

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog maaşı ortalama olarak aylık 10000_TL'dir. En düşük Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog maaşı 7500_TL, En yüksek ise 12500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2131.08

Meslek Adı :

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu :

Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Canlı sistemlerden veya canlı sistemleri model alarak yeni sentetik ürünler geliştiren, biyolojik malzemelerin yapı, işlev ve etkileşimlerini inceleyen, gen yapılarının karşılaştırmalı çalışmaları (genomik), protein yapılarını inceleyen, (proteomik), biyoloji, bilgisayar bilimleri ve bilgi teknolojilerini bir araya getiren biyoinformatiği kullanarak günümüzde çevre, gıda, tarım, malzeme ve sağlık gibi alanlardaki problemlere çözümler araştıran nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) (2131.09 Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)) mesleğinde belirtilen işlere ilaveten genel rehberlik altında işletmenin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş sentetik yöntemler ve teknikler kullanarak çeşitli laboratuvar işlemlerini yapmak,

b) Canlıların moleküler yapıları hakkındaki bilgisini ve nanoteknolojiyi kullanarak biyolojik bilimler (Nörobiyoloji, Hücre Biyolojisi, Ekoloji, Bitki Biyolojisi, Biyokimya, Genetik, İmmünoloji, Zooloji), malzeme bilimi, tıp ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlere nitelikli ürünlerin geliştirilmesi ve üretim teknolojilerinde çalışmalar yürütmek,

c) Yüksek verimli mahsuller, hastalıklara dirençli çiftlik hayvanları, gen terapisi tedavileri, ilaçlar ve biyoyakıtlar gibi ürünlerin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak,

d) Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisine dayalı laboratuvar çalışmalarını yapmak,

e) Tarım, gıda imalatı, sağlık ve ilaç gibi farklı endüstrilerde ürün geliştirme ve üretim aşamalarında çalışmak,

f) Santrifüjler, spektrofotometreler ve kromatografik analizler gibi deneyleri yapmak ve izlemek için gerekli alet ve laboratuar ekipmanlarını kullanmak.

g) İleri Düzeyde uzmanlaşan biyoteknologlar, uygulamalı ve deneysel çalışmalardan elde edilen verileri kaydederek raporlar hazırlamak,

h) Bilimsel araştırma tasarlamak, verileri analiz etmek ve prosedürler geliştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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