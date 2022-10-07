Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.15

Meslek Adı :

Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk haddeleme sırasında haddeden geçen metal levhaya ikinci bir metal levha zımbalayarak ekleyen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Bobin Dikici(Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Açma ve sıkıştırma merdaneleri kumandalarını çalıştırarak zımbalanacak metal levha uçlarını üst üste getirmek ve zımba yerlerini ayarlamak,

b) Makineyi çalıştırmak ve levhaları zımbalamak suretiyle birbirine eklemek,

c) Zımbalanan levhaları sıkıştırma merdaneleri arasından geçirerek zımbalanan kısımların birbirine kenetlenmesini sağlamak,

d) Zımbalanan levhaların haddeden geçiş hızını ayarlamak,

e) Zımbalama işlemi sırasında levhalarda meydana gelen yırtılmaları keserek düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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