Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) görev tanımı nedir, Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) ne iş yapar, Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.16

Meslek Adı :

Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bobinlerini soğuk haddelemeye hazırlayan kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haddeye girecek bobinlerin numaralarını, ölçülerini ve kalitelerini kontrol etmek,

b) Haddelenecek bobin ölçülerine göre çarkları çalıştırarak yan kılavuzları değiştirmek,

c) Bobin açıcının sürükleme ve düzeltme merdanelerini ayarlamak,

d) Haddeden geçecek bobinin serbest olan ucunu bobin açısına vermek,

e) Bobin üzerindeki çemberleri çıkartmak ve bobin ucunu haddeden geçen bobinin sonu ile birleştirerek zımbalanmaya hazırlamak,

f) Hurda makasında toplanan kırpıntıları temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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