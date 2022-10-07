Bobin Kırıcı-İplik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Kırıcı-İplik görev tanımı nedir, Bobin Kırıcı-İplik ne iş yapar, Bobin Kırıcı-İplik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Kırıcı-İplik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Kırıcı-İplik Tanımı;

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Bobin Kırıcı-İplik Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Kırıcı-İplik Maaşları

Bobin Kırıcı-İplik maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Bobin Kırıcı-İplik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Kırıcı-İplik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.03

Meslek Adı :

Bobin Kırıcı-İplik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dağınık iplik bobinlerini düzelterek boyamaya elverişli şekile getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Kırıcı (İplik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İplik bobinlerini makinenin yuvalarına yerleştirmek,

b) Pedela basarak bobinleri makine presi altına sıkıştırmak,

c) Sarımı düzelen ve boyamaya elverişli hale gelen bobinleri makineden alıp ilgili kısımlara göndermek,

d) Makineyi temizleyip, Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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