Bobin Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bobin Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bobin Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bobin Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bobin Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bobin Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Makinesi Operatörü Maaşları

Bobin Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Bobin Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.26

Meslek Adı :

Bobin Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobin makinesini kullanarak kopsların iplik bobine dönüştürülmesi işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bobin makinelerini çalıştırmadan önce kontrol etmek,

b) Bobin makinesinde takılı parafinleri kontrol ederek kalınlığı 0,5 cm.den az olanları çıkarıp yenileriyle değiştirmek,

c) Çalıştırma butonuna basarak makineyi çalıştırmak,

d) Ürün tipi ve kullanılacak malzemeleri tespit etmek, eksik olanları getirtmek,

e) Kopsların bulunduğu kops kazanını eliyle makinenin kazan alma paletine yerleştirmek,

f) Makineyi çalışır durumda teslim almış ise, bilgi kartına göre üretimin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

g) Makineye kazanlardan gelen ve iletme bandı ile titreme tamburuna ulaşan kopsları takip etmek ve izlemek,

h) Trey üzerine yerleşen kopsların sırasıyla, rezerve çözücü cihazda rezervelerin sökülme işlemine, kops iplik ucunu kops masura deliğine sokan cihazda masura deliğine geçmesine nezaret etmek,

i) İplik ucu geçiren cihazın kopsu okumaması durumunda kontrol ederek iplik ucu bulunan kopsları titreme tamburuna elle takmak,

j) Yönlendirme raylarında hareket eden treylerdeki kopsların iğlere ulaşmasını kontrol etmek,

k) İğlerin üstünde bulunan ikaz lambalarının yanması halinde o iğnin bulunduğu yere giderek iplik ucu bulunamamış ise bulunmasını sağlamak ve sarım işlemini yeniden başlatmak,

l) Yarı haldeki bobini yuvasından çıkarıp dofer cihazı tarafından yeni patron takılması ve rezerve sarımını başlatmak,

m) Üretimden çıkan yarım artık kopsları sıyırma odasına, biten kopsları biriktirme kovasına alarak ilgililere teslim etmek,

n) Makine arızalarını ilgililere bildirmek,

o) Çalışma ortamının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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