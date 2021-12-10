Bobin Sarıcı (Mensucat) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bobin Sarıcı (Mensucat) görev tanımı nedir, Bobin Sarıcı (Mensucat) ne iş yapar, Bobin Sarıcı (Mensucat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Sarıcı (Mensucat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Sarıcı (Mensucat) Tanımı;

Daha sonra gelen işleri ve işlemleri kolaylaştırmak için bir örgü yününü veya iplik bobinini veya makarayı diğer bir bobine, bir masuraya veya mekiğe saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Bobin Sarıcı (Mensucat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bobin Sarıcı (Mensucat) Maaşları

Bobin Sarıcı (Mensucat) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Bobin Sarıcı (Mensucat) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Sarıcı (Mensucat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bobin Sarıcı (Mensucat) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bobin Sarıcı (Mensucat) Ne İş Yapar?

Bobin Sarıcı (Mensucat) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sarılacak iplik veya örgü yünü bobinlerini veya makaralarını makine üzerindeki iğlere takmak,

b) İpliğin sarılması için boş masura, bobin veya mekikleri makinedeki yerlerine yerleştirmek,

c) Bobin veya makaralardaki ip uçlarını bulup uçları ilgili çengellerden, istikamet porselenlerinden ve diğer kılavuzlardan geçirerek boş masura, bobin veya mekiklere sarmak,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve iplerin sarılışını kontrol etmek,

e) Kopan iplik uçlarını parmak hareketleriyle bağlamak,

f) Dolan bobin, masura veya mekikleri boşlarıyla değiştirmek,

g) Boşalan bobin veya makaraların yerlerine dolularını takmak,

h) Makineyi temizliğini yapmak,

i) Hatalı sarılan bobinleri tekrar sarabilir, makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bobin Sarıcı (Mensucat) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Bobin Sarıcı (Mensucat) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bobin Sarıcı (Mensucat) mesleğinin meslek kodu 8151.04 olarak belirlenmiştir

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