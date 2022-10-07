Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.19

Meslek Adı :

Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bobinlerini temizleme hattına sevk eden bir tesisi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temizleme hattına gönderilecek şerit bobinleri bobin açıcıda açtırmak,

b) Şerit ucunu temizleme hattına giren şeridin sonuna otomatik ark kaynak makinesi yardımıyla kaynatmak,

c) Giriş bobin açıcısının frenlerini ayarlamak,

d) Şeridin hazır olduğunu haber vermek,

e) Temizleme hattına giden şeridi kontrol etmek,

f) Meydana gelen aksaklıkları gidermek,

g) Zaman zaman hattın çalışmasını durdurarak, şeritten numune parçaları almak,

h) Bobin açıcıda biriken hurda parçaları kutulara boşaltmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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