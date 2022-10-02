Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası görev tanımı nedir, Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası ne iş yapar, Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası Tanımı;

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Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası Maaşları

Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.01

eslek Adı :

Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İki düz cam arasına mika koyup kalıplamak suretiyle bombeli motorlu araç camı imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bombeli -Mikalı Cam İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düz camları belirli ebatlarda kesip kenarlarındaki çapakları alıp yıkamak,

b) Temizlenen cam levhalar üzerine kiselgur tozu serperek, fırında birbirlerine yapışmamasını sağlamak,

c) Camları kalıplara yerleştirip fırın içerisine sürmek,

d) Belirli süre sonunda kalıbın şeklini alan camı kalıbıyla beraber çıkartıp soğutma fırınında soğutmak,

e) Soğuyan cam levhaları kalıptan çıkartıp arasına mika yerleştirip camların etrafına vakum lastiği geçirmek,

f) Vakum tezgahında camlar arasındaki havayı almak,

g) Havası alınan camları otoklav kazanında işleme tabi tutarak birbirlerine yapışmasını ve tabi parlak bir renk almasını sağlamak,

h) Bunların otoklavdan çıkarmak,

i) Kontrol ederek ilgili kısma göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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