Börek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Börek Ustası Maaşları, Börek Ustası İş İlanları

Börek Ustası görev tanımı nedir, Börek Ustası ne iş yapar, Börek Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Börek Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Börek Ustası Tanımı;

Börek çeşitlerini yapma, pişirme ve servise hazır hale getirme, bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Börek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Börek Ustası Maaşları

Börek Ustası maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Börek Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Börek Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Börek Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Börek Ustası Ne İş Yapar?

Börek Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak,

c) Börek yapımında kullanılacak malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

d) Börek yapımında kullanılacak malzemeleri hazırlamak,

e) Börek yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,

f) Yapılacak börek çeşidine göre kullanılacak iç malzemeleri hazırlamak,

g) Börek hamurunu hazırlamak, dinlendirmek, açmak, şekillendirmek,

h) İç malzemesini börek içerisine koymak,

i) Uygun sıcaklıkta hazırlanan börekleri fırında pişirmek,

j) Gerektiğinde börekleri kesmek, porsiyon hazırlamak,

k) Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Börek Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Börek Ustası Meslek Kodu Nedir

Türk Meslekler sözlüğünde Börek Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.23 olarak belirlenmiştir



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