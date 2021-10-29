Borverk (Bohrwerk) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Borverk (Bohrwerk) Operatörü görev tanımı nedir, Borverk (Bohrwerk) Operatörü ne iş yapar, Borverk (Bohrwerk) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Borverk (Bohrwerk) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Tanımı;

Borverk tezgahında teknik resim, kroki veya numuneye göre gerekli parçaları işleme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Borverk (Bohrwerk) Operatörü Maaşları

Borverk (Bohrwerk) Operatörü maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Borverk (Bohrwerk) Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Borverk (Bohrwerk) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Ne İş Yapar?

Borverk (Bohrwerk) Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Borverk tezgahında yapılacak işleri planlamak,

b) Uygun takım, aparat ve tertibatı seçerek tezgaha bağlamak,

c) Her işlem için devir sayısını, ilerlemeyi ve paso miktarını belirleyerek tezgahı ayarlamak,

d) Verilmiş toleranslar içinde parçayı işlemek,

e) Gerekli ölçme ve kontrolleri yapmak,

f) Gerektiğinde takımları bilemek,

g) Borverk tezgahında yapılabilen her türlü karmaşık ve hassas işleri gerçekleştirmek,

h) İşlemi biten parçaları temizlemek ve istiflemek,

i) Takım, aparat, tertibat ve avadanlıkları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

j) Gerekli bakım ve temizlik işlerini yapmak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Borverk (Bohrwerk) Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Borverk (Bohrwerk) Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.09 olarak belirlenmiştir



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