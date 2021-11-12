Boya Üretim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Boya Üretim Sorumlusu görev tanımı nedir, Boya Üretim Sorumlusu ne iş yapar, Boya Üretim Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya Üretim Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya Üretim Sorumlusu Tanımı;

Boya üretiminin başlangıç safhasından bitiş safhasına kadar her aşamasını takip ederek, standartlara uygun şekilde boya üreten ve üretilmesini sağlayan kişidir.

Boya Üretim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Boya Üretim Sorumlusu Maaşları

Boya Üretim Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Boya Üretim Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Üretim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Boya Üretim Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boya Üretim Sorumlusu Ne İş Yapar?

Boya Üretim Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İŞ organizasyonu yapmak,

e) Günlük ve haftalık iş programı yapmak,

f) İade ve uygunsuz ürünlerin değerlendirilmesini yapmak,

g) İŞ dağılımı yapmak,

h) Cihaz, ekipman, makine ve donanım kontrolünü yapmak,

i) Hammadde kontrolü yapmak,

j) Boya üretiminin yapılmasını sağlamak,

k) Renk ayarının yapılmasını sağlamak,

l) Dolum yapılmasını sağlamak,

m) Raporları ve formları düzenlemek,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boya Üretim Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Boya Üretim Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boya Üretim Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 8131.88 olarak belirlenmiştir

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