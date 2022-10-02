Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) görev tanımı nedir, Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) ne iş yapar, Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) Tanımı;

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Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) Maaşları

Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.08

Meslek Adı :

Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal, ağaç veya diğer malzemeden yapılmış eşya üzerine püskürtme tertibatı ile boya, emaye, vernik veya lak gibi dekoratif yahut koruyucu malzeme püskürten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı (Püskürtme ile) (İnşaat Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen rengi elde etmek için gerekli boyaları seçip ve karıştırmak,

b) Püskürtülecek malzemeyi püskürtme tertibatının deposuna doldurmak,

c) Püskürtme tertibatını kompresör hortumuna bağlamak ve hava basınç valfleri ve marpuçunu ayarlamak, tetiğe basmak ve püskürtülen maddeyi birkaç kat halinde yüzeylere yöneltmek,

d) Boyanmayacak yerleri bantla kapatmak,

e) Sistire, zımpara, kimyasal eriyikler ve diğer maddelerden faydalanarak yüzeyleri boyanmaya hazırlamak,

f) Boyanmış eşyayı fırınlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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