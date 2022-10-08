Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) görev tanımı nedir, Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) ne iş yapar, Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) Tanımı;

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Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) Maaşları

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.32

Meslek Adı :

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boyama - yıkama makinesinde gerekli ayarları ve boyama, yıkama işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyanacak ve yıkanacak mallara ait dok arabasını makinenin önüne getirmek ve yerleştirmek,

b) Dikiş makinesi ile işlem yapılacak kumaşı, makinenin uç bezine dikmek,

c) Banyolara su doldurmak, buhar vanasını açmak ve ayarlamak,

d) Reçeteye göre banyolara konulacak olan kimyevi maddeleri ambardan almak, hazırlamak ve ait olduğu banyolara vermek, boya fularına vanayı açarak yeterince boya almak,

e) Gerekli ayarları yapmak,

f) Boş dok arabasını makinenin çıkış yerine yerleştirmek,

g) Makineyi çalıştırmak,

h) Çalışma esnasında malzemeleri, makineyi, ve ayarları sürekli kontrol etmek,

i) Meydana gelen hataları düzeltmek, düzeltilemeyen hataları amirine bildirmek,

j) Reçeteye göre boya kimyevi madde beslemesi yapmak,

k) İşlemi yapılan kumaş dokunu dönmeye takmak,

l) Sıkma testi yapmak,

m) Kullanılan makinenin temizliğini yapmak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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