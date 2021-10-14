Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci görev tanımı nedir, Brode Makinesi Operatörü/Brodeci ne iş yapar, Brode Makinesi Operatörü/Brodeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Brode Makinesi Operatörü/Brodeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Tanımı;

Kadın, erkek ve çocuk giyim eşyaları ve ev tekstilinin endüstriyel (makine ile) örgü ve dikimini yapan kişidir.

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Maaşları

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci maaşı ortalama aylık 3.380- TL’dir. En düşük Brode Makinesi Operatörü/Brodeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Brode Makinesi Operatörü/Brodeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Ne İş Yapar?

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makineye ve örgüye uygun iplikleri hazırlamak,

b) Yapılacak örgüye göre trikotaj makinesini ayarlamak,

c) Makinede örgü işlemini gerçekleştirmek,

d) Örülen kumaş parçalarının dikimini yapmak,

e) Ütü ve kalite kontrolünü yapmak,

f) Makinelerin basit onarım ve bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Brode Makinesi Operatörü/Brodeci mesleğinin meslek kodu 8152.59 olarak belirlenmiştir



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