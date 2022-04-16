Buğday Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Buğday Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Buğday Yetiştiricisi ne iş yapar, Buğday Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Buğday Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Buğday Yetiştiricisi Tanımı;

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Buğday Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Buğday Yetiştiricisi Maaşları

Buğday Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Buğday Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buğday Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.03

Meslek Adı :

Buğday Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buğday ürününün yetiştirilmesinde çeşitli işleri yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Buğday Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buğday ekimi, yetiştirilmesi ve buğday harmanlanmasında uzmandır, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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