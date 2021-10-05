Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi görev tanımı nedir, Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi ne iş yapar, Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Tanımı;

Sıvı-gaz yakıtlı sistemlerde brülörün çalıştırılmasını sağlayan, katı yakıt yakan sistemlerde yakıt beslemesi ve ateşlemesini sağlayan, operasyonel anlamda günlük/haftalık/aylık kontrol işlemlerini yerine getiren, cihazların enerji tüketimini takip ederek verimli bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğinin tespitini yaparak gerekli ayar ve düzenlemeleri yapan, güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol eden, acil durumlarda kazana müdahaleyi yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Maaşları

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Ne İş Yapar?

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kazan çalışma ayarlarını yapmak,

d) Çalışma öncesi kazan emniyetine yönelik kontrolleri yapmak,

e) Yakıcı ayarlarını ve kontrollerini yapmak,

f) Kazanı çalıştırmak, Yakıcıyı ateşlemek,

g) Kazan basıncını yükseltmek,

h) Kazanın normal ve sürekli çalışmasını temin etmek,

i) Kazanın normal ve sürekli çalışmasını temin etmek,

j) Kazan blöf işlemlerini yapmak,

k) Kazanı durdurmak ve kapatmak,

l) Acil durumlarda müdahale etmek,

m) Faal olan kazanla ilgili temizlik ve bakımları yapmak,

n) Faal olmayan kazanların temizlik ve bakımlarını yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi mesleğinin meslek kodu 8182.06 olarak belirlenmiştir



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