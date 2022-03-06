Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil Maaşları

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil maaşı ortalama olarak aylık 6526,5_TL'dir. En düşük Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.47

Meslek Adı :

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaş veya benzeri buharla işleme tabi tutarak desen renklerini sabitleştiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine kazanına belirli miktarda su alıp, buhar göndererek, suyu istenilen dereceye kadar ısıtmak,

b) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını izlemek,

d) Belirli zamanlarda makineden geçen kumaştan numune almak,

e) Muayeneden alınan sonuca göre işlemi uzatarak durdurmak veya makineyi temizlemek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?