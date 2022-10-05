Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama görev tanımı nedir, Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama ne iş yapar, Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama Tanımı;

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Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama Maaşı Ne Kadar? 2022 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama Maaşları

Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.23

Meslek Adı :

Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya imalatında kullanılacak olan ağaç parçaları ile kaplamaları buhar altında presleyerek birbirine yapıştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Buharlı Pres Makinesi İşçisi (Ağaç Kaplama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine üzerinde takılı bulunan madeni tablaların yüzlerini tinerle temizleyerek pasta cilasıyla parlatmak,

b) Tabla yüzlerine vazelin ve kit yağı sürerek işlem anında tutkalın saç yüzeylere yapışmasını önlemek,

c) Tablaların hareketini kontrol ederek basınç ve zaman ayarı yapmak,

d) Buhar vanasını açarak tablaları istenilen derecede ısıtarak preslenecek ağaç parçasını ve kaplamayı makine üzerindeki alt tablaya yerleştirerek makineyi çalıştırmak,

e) İlgili kolu çevirerek üst tablayı alt tabla üzerine indirerek tablalar arasında kalan kaplamanın parçaya buhar altında yapışmasını sağlamak,

f) Üzerine kaplama yapışan parçayı makineden alır ve kontrol ederek aynı işleme devam etmek,

g) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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