Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç Tanımı;

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Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç Maaşları

Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.24

Meslek Adı :

Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç sandalye ve herhangi bir eşya imalinde kullanılan kontrplak parçalarını kalıplar arasında bükerek şekillendiren bir pres tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bükücü (Makine ile) (Kontrplak) (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şekillendirilecek kontrplak parçalarının ölçülerini incelemek,

b) Tezgah üzerinde takılı bulunan kalıp parçalarının bu ölçülere uygun olup olmadıklarını kontrol etmek,

c) Ölçülere uygun olmayan kalıp parçalarını sökerek tezgahtan çıkarmak,

d) Kullanacağı kalıp parçalarını seçerek tezgah üzerine bağlamak,

e) Kalıp parçalarının çalışma ayarlarını yapar ve somunları sıkarak tespit ederek tezgahı çalıştırmak,

f) Buhar vanalarını açarak kalıp parçalarının sıcaklığını belirli ısı derecesine getirerek şekillenecek kontrplak parçasını alt kalıp parçası üzerine yerleştirmek,

g) Hareket pedalına veya koluna basarak üst kalıp parçasını kontrplak parçası üzerine indirmek,

h) Kontrplak parçasının kalıp parçaları arasında şekillenmesi için bir müddet beklemek,

i) Kalıp parçalarını açarak şekillenen kontrplak parçasını tezgahtan almak,

j) İş bitimlerinde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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