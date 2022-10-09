Bulgur İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bulgur İmal İşçisi görev tanımı nedir, Bulgur İmal İşçisi ne iş yapar, Bulgur İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bulgur İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bulgur İmal İşçisi Tanımı;

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Bulgur İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bulgur İmal İşçisi Maaşları

Bulgur İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Bulgur İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bulgur İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.09

Meslek Adı :

Bulgur İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pilavlık ve köftelik bulgurun elle imalatını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bulgur İmalatçısı (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pilavlık bulgur imalatı yapmak için bulgur imal edilebilecek nitelikteki buğdayı temin etmek,

b) Buğdayı yabani ot tohumu ve diğer yabancı maddelerden temizlemek,

c) Temiz ve soğuk su ile yıkamak,

d) Yıkanmış buğdayın suyunu süzmek,

e) Buğdayı uygun büyük kazanlara aktarmak,

f) Buğdayı haşlamak suretiyle yeteri kadar su ilave ederek pişirmek,

g) Pişmiş buğdayı güneşli ve açık havada kurutmak üzere sergi bezlerine aktarmak, zaman zaman elle karıştırmak,

h) Buğdayı sergilerden çuvallara aktarmak

i) Buğdayın dış kabuklarından temizlenmesi için dövme makinesinde dövdürülmesini sağlamak,

j) Buğdayı tekrar güneşte kurutarak kepeklerinden hafif rüzgarda savurarak ayırmak,

k) Buğdayı bulgur yapmak üzere kırma değirmeninde kırdırmak,

l) Kırdırılan buğdayı tekrar savurmak,

m) İnce elekten geçirerek pilavlık bulgur ile köftelik bulguru birbirinden ayırmak,

n) Pilavlık ve köftelik olarak ayrılan bulguru nemlenmemesi için uygun kaplara aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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