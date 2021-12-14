Büro Memuru (Dış Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Büro Memuru (Dış Ticaret) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Dış Ticaret) ne iş yapar, Büro Memuru (Dış Ticaret) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Dış Ticaret) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Dış Ticaret) Tanımı;

İhraç veya ithal edilecek bir ürünün talep doğrultusunda temin edilmesi ve acente ayarlanmak suretiyle nakliye için kullanılacak araca (gemi, kamyon, uçak vs.) yükletilmesini ve Türkiye'ye girişinde gerekli gümrük işlemlerinin yaptırılarak malın depoya indirilmesini sağlayan kişidir.

Büro Memuru (Dış Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (Dış Ticaret) Maaşları

Büro Memuru (Dış Ticaret) maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Büro Memuru (Dış Ticaret) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Dış Ticaret) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Büro Memuru (Dış Ticaret) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Büro Memuru (Dış Ticaret) Ne İş Yapar?

Büro Memuru (Dış Ticaret), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yurtdışında bulunan satıcı firmaya, hangi üründen ne kadar ve ne zaman talep ettiklerini bildiren sipariş formunu göndermek,

b) Sipariş formunda belirtilen malın hazırlanmasını müteakip satıcı firma tarafından hazırlanan ürünle ilgili proforma faturayı almak,

c) Yurtdışında hazırlatılan malın çalışılan acenteler kanalıyla alınan rezervasyon çerçevesinde nakliye için kullanılacak araca (gemi, kamyon, uçak vs.) yüklenmesini sağlamak,

d) Nakliye aracına yüklenen ürünün sigortasını yaptırmak,

e) Ürünün Türkiye gümrüğüne gelmesini müteakip nakliye işine aracılık eden acenteden malın ordinosunu almak,

f) Ordino, fatura ve nakliye ile ilgili diğer evrakları anlaşmalı gümrük komisyoncusuna teslim etmek,

g) Gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayarlanan nakliye araçlarıyla ürünün depoya indirilmesini sağlamak,

h) Yurtdışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini, yurtdışına satılan malın bedelinin yapılan sözleşmelere uygun olarak zamanında alınmasını sağlamak,

i) Bütün bu aşamalarda bir aksaklık ve gecikme olmaması için sürekli işi takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Büro Memuru (Dış Ticaret) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Büro Memuru (Dış Ticaret) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro Memuru (Dış Ticaret) mesleğinin meslek kodu 4323.50 olarak belirlenmiştir

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