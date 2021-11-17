Büro Yönetimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Büro Yönetimi Elemanı görev tanımı nedir, Büro Yönetimi Elemanı ne iş yapar, Büro Yönetimi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Yönetimi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Yönetimi Elemanı Tanımı;

ofis içerisinde işlerin yürütülmesi aşamalarını idare etmektedirler. Evrak işleri, telefon görüşmeleri, randevular gibi görevleri yerine getirmektedirler. Büro yönetimi elemanları işlerini yürütürken yöneticilerinde aldıkları direktifler doğrultusunda hareket etmektedirler.

Büro Yönetimi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Yönetimi Elemanı Maaşları

Büro Yönetimi Elemanı maaşı ortalama aylık 3.400- TL’dir. En düşük Büro Yönetimi Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Yönetimi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Büro Yönetimi Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Büro Yönetimi Elemanı Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Büro Yönetimi Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Büro Yönetimi Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro Yönetimi Elemanı mesleğinin meslek kodu 4110.08 olarak belirlenmiştir

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