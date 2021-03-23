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Bursa Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bursa Yenişehir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bursa Yenişehir nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bursa Yenişehir nüfusunun 54 bin 315 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bursa Yenişehir yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bursa Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Yenişehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Yenişehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Yenişehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenişehir ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde  3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 145 (km²) si Yenişehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Yenişehir nüfusu 54 bin 315 kişidir.

Bursa Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Yenişehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

54,315 kişidir.

Bursa Yenişehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  7,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bursa Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yenişehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,902927      Enlem :  27,902927

Yenişehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Yenişehir ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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