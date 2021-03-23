Bursa Harmancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Harmancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Harmancık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Harmancık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Harmancık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Harmancık ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 372 (km²) si Harmancık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Harmancık nüfusu 6,145 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Harmancık İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,145 kişidir.

Bursa Harmancık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -38,2 olarak gerçekleşmiştir.

Harmancık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,761967 Enlem : 26,761967

Harmancık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Harmancık ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Harmancık ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Harmancık ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020