Bursa Keles Nüfusu 2020 - 2021 |  Keles İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Keles Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Keles nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Keles Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keles ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 628 (km²) si Keles ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Keles nüfusu 11 bin 499 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Keles İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,499 kişidir.

Bursa Keles Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -42,4 olarak gerçekleşmiştir.

Keles İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,242678 Enlem : 29,242678

Keles İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Keles ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Keles ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keles ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020