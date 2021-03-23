Bursa İznik Nüfusu 2020 - 2021 |  İznik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa İznik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa İznik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa İznik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İznik ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 712 (km²) si İznik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa İznik nüfusu 44 bin 102 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

İznik İlçe Nüfusu Kaçtır?

44 bin 102 kişidir.

Bursa İznik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir.

İznik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,721651 Enlem : 29,721651

İznik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan İznik ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

İznik ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İznik ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020