Bursa Karacabey Nüfusu 2020 - 2021 |  Karacabey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Karacabey Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Karacabey nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Karacabey Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karacabey ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,237 (km²) si Karacabey ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Karacabey nüfusu 84 bin 666 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Karacabey İlçe Nüfusu Kaçtır?

84,666 kişidir.

Bursa Karacabey Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Karacabey İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,359997 Enlem : 28,359997

Karacabey İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Karacabey ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Karacabey ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karacabey ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020