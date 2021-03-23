Bursa Gemlik Nüfusu 2020 - 2021 |  Gemlik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Gemlik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Gemlik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Gemlik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gemlik ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 420 (km²) si Gemlik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Gemlik nüfusu 115 bin 404 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Gemlik İlçe Nüfusu Kaçtır?

115,404 kişidir.

Bursa Gemlik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,7 olarak gerçekleşmiştir.

Gemlik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,154568 Enlem : 29,154568

Gemlik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Gemlik ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Gemlik ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gemlik ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020