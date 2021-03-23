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Bursa Gürsu Nüfusu 2020 - 2021 |  Gürsu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bursa Gürsu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bursa Gürsu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bursa Gürsu nüfusunun 96 bin 985 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bursa Gürsu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bursa Gürsu Nüfusu 2020 - 2021 |  Gürsu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Gürsu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Gürsu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Gürsu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gürsu ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde  3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 118 km² si Gürsu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Gürsu nüfusu 96 bin 985 kişidir.

Bursa Gürsu Nüfusu 2020 - 2021 |  Gürsu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Gürsu İlçe Nüfusu Kaçtır?

96,985 kişidir.

Bursa Gürsu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  33,5 olarak gerçekleşmiştir.

Bursa Gürsu Nüfusu 2020 - 2021 |  Gürsu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gürsu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,424049      Enlem :  28,424049

Gürsu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Gürsu ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Gürsu ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gürsu ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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