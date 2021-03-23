Bursa İnegöl Nüfusu 2020 - 2021 |  İnegöl İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa İnegöl Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa İnegöl nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa İnegöl Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İnegöl ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,137 (km²) si İnegöl ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa İnegöl nüfusu 281 bin 384 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

İnegöl İlçe Nüfusu Kaçtır?

281,384 kişidir.

Bursa İnegöl Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 26,8 olarak gerçekleşmiştir.

İnegöl İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,510166 Enlem : 29,510166

İnegöl İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan İnegöl ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

İnegöl ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İnegöl ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020