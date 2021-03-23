Bursa Yıldırım Nüfusu 2020 - 2021 |  Yıldırım İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Yıldırım Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Yıldırım nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Yıldırım Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yıldırım ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 128 (km²) si Yıldırım ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Yıldırım nüfusu 657 bin 176 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Yıldırım İlçe Nüfusu Kaçtır?

657,176 kişidir.

Bursa Yıldırım Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Yıldırım İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,106209 Enlem : 29,106209

Yıldırım İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Yıldırım ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Yıldırım ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yıldırım ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020