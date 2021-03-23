Bursa Büyükorhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Büyükorhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bursa Büyükorhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bursa Büyükorhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bursa Büyükorhan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Büyükorhan ilçesinin bağlı bulunduğu Bursa ilinde 3 milyon 101,833 kişi yaşamaktadır. Bursa ili 10813 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 511 (km²) si Büyükorhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bursa Büyükorhan nüfusu 9,485 kişidir.

Bursa Toplam Nüfusu Kaçtır?

3 milyon 101,833 kişidir.

Büyükorhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,485 kişidir.

Bursa Büyükorhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,9 olarak gerçekleşmiştir.

Büyükorhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bursa iline bağlı bulunan Büyükorhan ilçesinin telefon alan kodu 0 224 şeklinde başlamaktadır.

Büyükorhan ilçesinin bağlı olduğu Bursa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Büyükorhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Bursa ilinin plaka kodu 16 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020