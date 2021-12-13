Çağrı Merkezi Takım Lideri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çağrı Merkezi Takım Lideri görev tanımı nedir, Çağrı Merkezi Takım Lideri ne iş yapar, Çağrı Merkezi Takım Lideri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çağrı Merkezi Takım Lideri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Tanımı;

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; çalışma öncesi hazırlık yapan, operasyonun yürütülmesini sağlayan, operasyon içerisinde İK süreçlerinin uygulanmasına destek veren, çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarını kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli meslek elemanıdır.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Takım Lideri Maaşları

Çağrı Merkezi Takım Lideri maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Çağrı Merkezi Takım Lideri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çağrı Merkezi Takım Lideri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çağrı Merkezi Takım Lideri Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Takım Lideri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitimlere ve tatbikatlara iştirak etmek,

b) Yasal ve işyerine ait kurallara uymak ve/veya uyulmasını sağlamak,

c) Çevre koruma yöntemlerini uygulamak,

d) Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak

e) İşi ile ilgili planlama ve kontrolleri gerçekleştirmek,

f) İş için gerekli araç ve gereçleri hazırlamak

g) Raporları hazırlamak,

h) Çağrı merkezi operasyonun sürekliliğini sağlamak,

i) Çağrı merkezi operasyonun sürekliliğini sağlamak,

j) Çağrı merkezinin verimliliğine ve iş kalitesine katkı sağlamak,

k) Konuşma kalitesi ve bilgi standardını sağlamak,

l) İş geliştirme konularında destek olmak,

m) Performans sistemini yönetmek,

n) Puantaj kontrolü sağlamak,

o) İşe alım, kariyer yönetimi ve işten çıkış süreçlerine destek vermek,

p) Çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarına erişmek,

q) Yetkili çağrısına ilişkin işlem detaylarını kayıt altına almak,

r) Çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarında gözlemlediği hataları ilgililere bildirmek,

s) Eğitim planlaması ve organizasyonu çalışmalarına destek olmak,

t) Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak,

u) Mesleki bilgilerini takımındaki müşteri temsilcileri ile paylaşmak, vb, görev ve işlemleri yerine getirir.

Çağrı Merkezi Takım Lideri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Çağrı Merkezi Takım Lideri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çağrı Merkezi Takım Lideri mesleğinin meslek kodu 3341.10 olarak belirlenmiştir

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