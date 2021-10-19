Çağrı Merkezi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çağrı Merkezi Yöneticisi görev tanımı nedir, Çağrı Merkezi Yöneticisi ne iş yapar, Çağrı Merkezi Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çağrı Merkezi Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çağrı Merkezi Yöneticisi Tanımı;

Bankanın çağrı merkezinin istenilen standartta hizmet verebilmesi ve müşterilerden iletilen itiraz, şikayet ve taleplerin belirlenen sürede geri bildirimlerinin ve çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çağrı merkezini yöneten kişidir.

Çağrı Merkezi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Yöneticisi Maaşları

Çağrı Merkezi Yöneticisi maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Çağrı Merkezi Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çağrı Merkezi Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çağrı Merkezi Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çağrı Merkezi Yöneticisi Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Yöneticisi (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Telefon şubesine gelen müşteri taleplerini hızlı ve doğru bir şekilde müşteri memnuniyetini sağlayarak sonuçlandırmak,

b) Müşterilerden gelen talep ve önerileri değerlendirerek çağrı merkezinin geliştirilmesi ve sunulabilecek ürünler konusunda iş birimlerine önerilerde bulunmak,

c) Çağrı merkezi bölümünün hedeflerini belirleyerek, hedeflere ulaşım aşamasında performans raporlarını sağlamak,

d) Çağrı merkezi bölümünün diğer bölümlerle arasındaki süreç ilişkisini belirlemek ve çağrı merkezi bölümü ile diğer bölümlerin ilişkilerini yönetmek,

e) Çağrı merkezi bölümüne iletilen itiraz, şikayet ve taleplerin belirlenen standartta ve sürede geri bildirimlerinin ve çözümünün gerçekleştirilmesi için uygun süreç alt yapısının oluşturulmasını sağlamak,

f) Çağrı merkezine gelen ve giden telefonlardaki konuşma standartlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, vb, görev ve işlemleri yerine getirir.

Çağrı Merkezi Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Çağrı Merkezi Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çağrı Merkezi Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 3341.05 olarak belirlenmiştir



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