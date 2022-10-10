Cam Boru İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Boru İmal İşçisi görev tanımı nedir, Cam Boru İmal İşçisi ne iş yapar, Cam Boru İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Boru İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Boru İmal İşçisi Tanımı;

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Cam Boru İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Boru İmal İşçisi Maaşları

Cam Boru İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Cam Boru İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Boru İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.01

Meslek Adı :

Cam Boru İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş camdan çekme veya çekme ve üfürme ile boru ve cam çubuk yapan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Boru İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp aynanın dönme hızını ve çekme ve üfleme mekanizmasının işlemin hatasız devamlılık sağlamasını gözlemek,

b) Cam kesme mekanizmasını cam çubukların ve boruların istenilen ölçüde kesilmesi için düzenleyip ayarlamak,

c) Hataları not eder ve makineye gerekli ayarları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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