Cam Elyaf İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Cam Elyaf İmal İşçisi görev tanımı nedir, Cam Elyaf İmal İşçisi ne iş yapar, Cam Elyaf İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Elyaf İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Elyaf İmal İşçisi Tanımı;

Cam çubuklarını elyaf haline getiren bir tesisi çalıştıran kişidir.

Cam Elyaf İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Elyaf İmal İşçisi Maaşları

Cam Elyaf İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Cam Elyaf İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Elyaf İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Cam Elyaf İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Cam Elyaf İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Cam Elyaf İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam çubukları makinedeki yerine dikey olarak dizmek,

b) Cam çubukların akış hızını eriticinin ısısını ve diğer ayarlarını yapmak,

c) Eritme ve kurutma fırınını çalıştırmak,

d) Reçine haznesine reçine doldurup cam çubukları süngüyle ateşe doğru iterek erimesini sağlamak,

e) Eriyen camın otomatik olarak bant üzerine tazyikli havayla püskürtülerek elyaf haline gelmesine nezaret etmek,

f) Bant üzerinde meydana gelen elyaf şeridinin ucunu reçine haznesinden geçirip kurutma fırınının hareketli bandı üzerine bırakmak,

g) Kurutmadan çıkan elyaf şeridinin bobin halinde sarılmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cam Elyaf İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Cam Elyaf İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cam Elyaf İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8181.35 olarak belirlenmiştir



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