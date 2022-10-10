Cam Eşya Kesici (Alevle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Eşya Kesici (Alevle) görev tanımı nedir, Cam Eşya Kesici (Alevle) ne iş yapar, Cam Eşya Kesici (Alevle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Eşya Kesici (Alevle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Eşya Kesici (Alevle) Tanımı;

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Cam Eşya Kesici (Alevle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Eşya Kesici (Alevle) Maaşları

Cam Eşya Kesici (Alevle) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Cam Eşya Kesici (Alevle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Eşya Kesici (Alevle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.03

Meslek Adı :

Cam Eşya Kesici (Alevle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bardak ve benzeri yarı mamul cam eşyanın ağız kısımlarını alevle kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Eşya Kesici (Alevle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin gaz, oksijen ve vakum ayarlarını yapmak,

b) Gaz ve oksijen beklerini ateşleyip makine kepçesinin kollarını açmak,

c) Bardağı makinenin emici kalıbına yerleştirip kepçe kollarını kapatmak,

d) Oksijen aleviyle ısıtılan bardak ağzının gaz aleviyle otomatik olarak kesilmesine nezaret etmek,

e) Kesilen bardağı kepçe kollarını açarak maşa yardımıyla emici kalıptan çıkarmak,

f) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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