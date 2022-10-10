Cam Hadde Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Hadde Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Cam Hadde Makinesi Operatörü ne iş yapar, Cam Hadde Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Hadde Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Hadde Makinesi Operatörü Tanımı;

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Cam Hadde Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Hadde Makinesi Operatörü Maaşları

Cam Hadde Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Cam Hadde Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Hadde Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.06

Meslek Adı :

Cam Hadde Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pencere camı ve diğer düz camlar gibi maddeleri çeken bir düz cam hadde makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Hadde Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Erime tankından makinenin yukarısına gelen levha halindeki düz camın akışını gözetlemek,

b) Kopma ve düzlem hatalarını önlemek üzere aralarından camın geçtiği bir seri asbest silindirin ayarını yapmak,

c) Cama istenilen kalınlığı vermek için makinenin çalışma süratini düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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