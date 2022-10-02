Cam Tüp Bükücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Tüp Bükücü görev tanımı nedir, Cam Tüp Bükücü ne iş yapar, Cam Tüp Bükücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Tüp Bükücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Tüp Bükücü Tanımı;

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Cam Tüp Bükücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Tüp Bükücü Maaşları

Cam Tüp Bükücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Tüp Bükücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Tüp Bükücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.06

Meslek Adı :

Cam Tüp Bükücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Neon ilanları ve diğer eşya imalinde cam tüpleri ısıtarak büken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Tüp Bükücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Asbestten yapılmış yardımcı ıstampayı tezgaha çivilemek,

b) Cam tüpleri bir eğe ile istenilen uzunluklarda işaretleyip buralardan kırmak,

c) Gazocağını yakıp eğilecek yeri alevin üzerine tutup çevirerek tüpün her tarafını aynı derecede ısıtmak, d) Lastik hortumun bir ucunu tüpün nihayetine yerleştirmek,

e) Diğer ucunu ağızdan üfleyerek camı ezmeden bükmek,

f) Eğilmiş tüpü asbest yardımcı ıstampa üzerine koyarak uygunluğunu kontrol etmek,

g) Gerekirse tüpü tekrar ısıtıp bükmek,

h) Belirli bir eşya imalinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayır edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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