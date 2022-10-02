Cam Üfürücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Üfürücü görev tanımı nedir, Cam Üfürücü ne iş yapar, Cam Üfürücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Üfürücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Üfürücü Tanımı;

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Cam Üfürücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Üfürücü Maaşları

Cam Üfürücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Üfürücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Üfürücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.07

Meslek Adı :

Cam Üfürücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir üfleme borusuyla üfleyerek erimiş camlara şekil veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Üfürücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üfleme borusunun ucunu erimiş cam içine sokarak şekillenecek eşyaya yetecek kadar erimiş cam toplamak,

b) Üfleme borusundan üfleyip tüpü idare ederek veya bir kalıbın içine üfleyerek camı şekillendirmek,

c) Boruyu cam eşyaya tutturan ince cam kanalı kırmak,

d) Belirli bir cam imalinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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