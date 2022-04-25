Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) görev tanımı nedir, Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) ne iş yapar, Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) Tanımı;

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Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) Maaşları

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.02

Meslek Adı :

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çatı aydınlık camekanlarına macunsuz olarak cam takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Camcı (Çatı Aydınlık Camekanı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çatı aydınlık çerçevesindeki cam yuvasını ölçmek ve bu ölçüye göre keçe şeritler kesmek,

b) Bu şeritleri çerçeveye cıvata ile tutturarak cam yuvasına esneklik vermek,

c) Camı bu keçeler üzerine koymak ve yaylı klipslerle tutturmak,

d) Cam prizmaları demir veya betonarme çerçevelere yapıştırarak kaldırım aydınlıkları yapmak,

e) Camları keserek çerçeveye uydurmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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